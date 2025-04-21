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        Apartman bahçesindeki 8 yavru kedi, kesici aletle öldürüldü (2)

        BAŞSAVCILIKSORUŞTURMA BAŞLATTIGemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir apartmanın bahçesinde 8 yavru kedinin öldürülmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:20
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        Apartman bahçesindeki 8 yavru kedi, kesici aletle öldürüldü (2)
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        BAŞSAVCILIKSORUŞTURMA BAŞLATTI

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir apartmanın bahçesinde 8 yavru kedinin öldürülmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

        Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği Başkanı Nuray Ayhan, “Yaklaşık 6 ay önce de yine Müşerref Hanım’ın kendi baktığı kediler arasında yine aynı şekilde canice öldürülmüş kediler vardı. Bununla ilgili görüşmüştük ama bu bölgede maalesef ki burayı gören hiçbir kamera yok. Kaldı ki hemen karşıda çocuklar için bir bahçe olmasına rağmen, hiçbir yerde bir tane kamera yok. Bu sadece kediye yapılmış ya da hayvana yapılmış bir işkence değil bence. Çünkü bugünkü gördüğümüz şey, kediler canice karınlarından deşilerek, bebek kediler öldürülüp gidilmiş. Bunu yapanların aklının yerinde olduğunu, sağlıklı olabildiklerini düşünmüyorum. Bunu hayvana yapan insana ne yapmaz diye soruyorum öncelikle sizlere. O yüzden de bence bir an önce, özellikle de bu bölgede, çünkü olayın tekrarına girdiği için ricada bulunmak istiyorum, buradaki çocuklar için de insanlar için de bu çok ciddi bir durum teşkil ediyor. Buraya bir an önce bu bölgeyi gören, parkları gören, bahçeleri gören kameralar taktırmanızı rica edeceğim. Çünkü bugün burada bebek kediler öldü. 6 ay önce bir anne kedi katledildi. Yarın bir çocuğun öldürülmeyeceği ne malum. Bakın annesi bebeklerini arıyor. Bu ne kadar acı bir şey. Bence merhameti ve vicdanı olan herkes bunu anlayabilir diye düşünüyorum. Sizleri merhamet ve vicdana davet ediyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu canlılar, Allah'ın yarattığı bu canlılar size zarar veremeyecek kadar küçükler. Ve sizin verdiğiniz zararlara karşılık veremeyecek kadar da merhamet dolular. Bir an önce suçluların yakalanmasını, adaletin de gerekenleri yapmasını rica ediyoruz. Biz de dernek olarak, gereken neyse şikayetlerimizin hepsini yapacağız ve arkasını arayacağız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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