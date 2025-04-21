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        Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı

        BURSA'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 226 adet sikke ile 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 23:10 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:15
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        Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı
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        BURSA’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 226 adet sikke ile 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde devriye görevini sürdürürken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ve 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ile H.N. gözaltına alındı.

        Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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