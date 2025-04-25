Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kardeşini okuldan almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli Veysel U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşini okuldan almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli Veysel U. (30), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Ilın Sokak’ta meydana geldi. 16 AUP 230 plakalı motosikletle, okuldan çıkan kardeşini almaya giden Veysel U.’ya, Sülün Sokak’tan çıkan Kerem O. (47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Fahrettin Altun: Hem Türkiye hem Kemal Tahir batıcılıktan çok çekmiştir
        Fahrettin Altun: Hem Türkiye hem Kemal Tahir batıcılıktan çok çekmiştir
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kemal Tahir Sempozyumu'nda konuştu...
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kemal Tahir Sempozyumu'nda konuştu...
        Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da kolonya içtiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
        Orhaneli Belediye Başkanı Tayır esnafla buluştu
        Orhaneli Belediye Başkanı Tayır esnafla buluştu
        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı