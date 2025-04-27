Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Terin, Muhammed YıldızKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Terin, Muhammed Yıldız

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Dk.90 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Koray Yağcı), Mahmut Bilir, Berke Özgün, Burak Albayrak (Dk.86 Furkan Balaban), Ali Aydemir (Dk.80 Hakan Öztürk)

        MENEMEN FK: Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi (Dk.84 Arda Temur), Onur Akdeniz, Emre Keskin, Altar Han Hidayetoğlu (Dk.77 Emir Doğru), Hakkı Türker (Dk.65 Fırat Arslan), Erhan Öztürk (Dk.77 Burak Yeşilay), Çağrı Fedai, Halil Can Ayan (Dk.84 Emirhan Arkutcu), Mazlum Demir, Eyüp Poyraz

        GOLLER: Dk.32 – Dk.48 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Burak Albayrak (Karacabey Belediyespor), Halil Can Ayan (Menemen FK)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 33’üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedild...
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedild...
        Rusya'da ölen dağcı, Bursa'da toprağa verildi
        Rusya'da ölen dağcı, Bursa'da toprağa verildi
        Yüksek sesle müzik açan sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı
        Yüksek sesle müzik açan sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı
        Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
        Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadın bir araya gelip, 12 milyon TL d...
        Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadın bir araya gelip, 12 milyon TL d...