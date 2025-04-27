Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Terin, Muhammed YıldızKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Dk.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Terin, Muhammed Yıldız
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı (Dk.90 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Koray Yağcı), Mahmut Bilir, Berke Özgün, Burak Albayrak (Dk.86 Furkan Balaban), Ali Aydemir (Dk.80 Hakan Öztürk)
MENEMEN FK: Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi (Dk.84 Arda Temur), Onur Akdeniz, Emre Keskin, Altar Han Hidayetoğlu (Dk.77 Emir Doğru), Hakkı Türker (Dk.65 Fırat Arslan), Erhan Öztürk (Dk.77 Burak Yeşilay), Çağrı Fedai, Halil Can Ayan (Dk.84 Emirhan Arkutcu), Mazlum Demir, Eyüp Poyraz
GOLLER: Dk.32 – Dk.48 Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Burak Albayrak (Karacabey Belediyespor), Halil Can Ayan (Menemen FK)
2’nci Lig Kırmızı Grup 33’üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti.
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