Yolda yürürken 'yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darbedildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk, 'yan bakma' gerekçesiyle tartıştıkları kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk, ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartıştıkları kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi.
Olay gece yarısı Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yan baktıkları gerekçesiyle Y.O. (14) ve İ.Y. (13) isimli çocuklarla tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli kişi tabancanın kabzasıyla iki çocuğu darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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