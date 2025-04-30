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        Yolda yürürken 'yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darbedildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk, 'yan bakma' gerekçesiyle tartıştıkları kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 02:53 Güncelleme: 30.04.2025 - 02:55
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        Yolda yürürken 'yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darbedildi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk, ‘yan bakma’ gerekçesiyle tartıştıkları kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi.

        Olay gece yarısı Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yan baktıkları gerekçesiyle Y.O. (14) ve İ.Y. (13) isimli çocuklarla tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şüpheli kişi tabancanın kabzasıyla iki çocuğu darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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