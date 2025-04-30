Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 600 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı

        BURSA'da, 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 600 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da, 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı toplam 600 polisin katılıyla düzenlenen operasyonda 4 eğitimli köpek ve 4 İHA kullanıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli materyaller, 30 bin ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, 180 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        Trump görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
        Trump görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        Yolda yürürken 'yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darbed...
        Yolda yürürken 'yan baktın' tartışmasında 2 çocuk tabanca kabzasıyla darbed...
        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır nöbetine...
        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır nöbetine...
        Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı