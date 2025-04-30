Kuraklık nedeniyle koyun otlatıp otomobille gezdikleri barajda, tekneyle açılıp balık tutmaya başladılar

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan, geçen yaz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 75'e yükseldi. 6 ay önce koyun otlatılıp, sebze ekilen ve otomobille gezilen 3 bin dönümlük alan, yeniden tekneyle açılıp balık tutulabilecek seviyeye yükselirken, barajın doluluk oranı dronla havadan görüntülendi.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı, geçen yaz kurudu. Uludağ ve Katır dağlarından akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, yağışların artması ve Uludağ eteklerindeki karların erimesiyle son buldu. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 75'e yükseldi. 6 ay önce koyun otlatılıp, sebze ekilen ve otomobille gezilen 3 bin dönümlük alan, yeniden tekneyle açılıp balık tutulabilecek seviyeye yükseldi. Barajın doluluk oranı dronla havadan görüntülendi.