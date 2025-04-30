Bursa'da 2 kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada; 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karaosman Mahallesi'ne seyir halinde olan S.A.K. yönetimindeki 16 HBB 04 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ahmet Kongir (51) yönetimindeki 35 BCD 563 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet Kongir ile C.A., B.A. ve B.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kongir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı bir ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.