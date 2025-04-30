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        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapması sonucu yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polisin takibi sırasında kaza yapması sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:22 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:25
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        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapması sonucu yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli, polisin takibi sırasında kaza yapması sonucu yakalandı. Yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

        Olay, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Trafik polisleri plakasını bezle kapattığı motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Eren Ş. (21) yönetimindeki motosiklet, takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin ise muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL, sigortasız araç kullanmaktan 993 TL ve makas atmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

        Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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