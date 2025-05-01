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        Devrilen TIR'ın dorsesinde yüklü içki kutuları yola saçıldı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda TIR devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:55
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        Devrilen TIR'ın dorsesinde yüklü içki kutuları yola saçıldı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR’ın dorsesinde yüklü olan içki kutuları yola saçıldı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne giden H.B. yönetimindeki içki kutusu yüklü TIR, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, dorsesinde içki kutuları yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücü H.B. kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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