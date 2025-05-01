Devrilen TIR'ın dorsesinde yüklü içki kutuları yola saçıldı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne giden H.B. yönetimindeki içki kutusu yüklü TIR, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, dorsesinde içki kutuları yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücü H.B. kazadan yara almadan kurtuldu.

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