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        Kaçak göçmenleri İzmir'e götürmek isteyen yabancı uyruklu organizatör, Bursa'da yakalandı

        KAÇAK göçmenleri Avrupa'ya gitmek üzere İstanbul'dan İzmir'e götürürken, Bursa'da yakalanan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:25 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:25
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        Kaçak göçmenleri İzmir'e götürmek isteyen yabancı uyruklu organizatör, Bursa'da yakalandı
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        KAÇAK göçmenleri Avrupa’ya gitmek üzere İstanbul’dan İzmir’e götürürken, Bursa’da yakalanan H.H. isimli yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine kaçmak üzere, İstanbul’dan İzmir’e ücret karşılığında götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul plakalı otomobil, 30 Nisan’da saat 19.30 sıralarında İstanbul- İzmir Otobanı Bursa Batı Gişelerinde durduruldu. Otomobilde 3’ü çocuk 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 5’inin kimliksiz olduğu, 3 kişinin ise farklı ilde barınma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerle, İstanbul’dan İzmir’e, oradan da yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmek üzere kişi başı 4 bin 500 TL’ye anlaşan H.H. isimli yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken, 8 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. isimli yabancı uyruklu organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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