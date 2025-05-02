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        Alkolmetre testini reddeden ehliyetsiz sürücü: Ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız, 17 günüm kaldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, polislere "Üflemeyeceğim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 02:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 02:15
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        Alkolmetre testini reddeden ehliyetsiz sürücü: Ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız, 17 günüm kaldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü, polislere "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi. Sürücüye 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı.

        Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde yaşandı. Trafik ekipleri, uygulama yaptıkları esnada 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracı durdurarak, sürücü Sertaç K.'ya (45) alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkometreyi üflemeyi reddetti ve ehliyetinin olmadığını belirtti. Ekiplerin alkometre uygulamasını ısrarla reddeden Sertaç K., "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi.

        Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetme suçundan 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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