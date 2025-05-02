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        Ormana uçan cipin sürücüsü öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:55
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        Ormana uçan cipin sürücüsü öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden 68 FH 275 plakalı cip, sürücüsü Savaş Büyükkaya'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormana uçtu. Sürücü Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki Gülşah E. (33), Maya B. (8) ve Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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