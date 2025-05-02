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        Otomobil, yağmurda, park halindeki kamyona çarptı; sürücü yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:50
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        Otomobil, yağmurda, park halindeki kamyona çarptı; sürücü yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Y. (34), yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Şaban Y.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 10 AGA 923 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 16 KMD 24 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Şaban Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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