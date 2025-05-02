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        Bursa'da 13 kaçak gömen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

        BURSA'da, kaçak göçmenleri taşıyan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan 2 otomobilde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:25
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        Bursa'da 13 kaçak gömen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
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        BURSA'da, kaçak göçmenleri taşıyan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan 2 otomobilde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlerin taşındığı 2 otomobili tespit eden ekipler, araçları İstanbul- İzmir Otobanı, Bursa Kuzey gişelerinde durdurdu. Otomobillerde yapılan kontrolde, toplam 13 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul'dan İzmir'e kişi başı 3 bin 500 lira karşılığı götürüldükleri öğrenilen kaçak göçmenler ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu organizatör R.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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