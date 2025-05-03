Fabrika deposu yangında kullanılamaz hale geldi

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasının deposunda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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