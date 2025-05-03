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        Fabrika deposu yangında kullanılamaz hale geldi

        BURSA'da kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:30
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        Fabrika deposu yangında kullanılamaz hale geldi
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        BURSA'da kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi.

        Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi'nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasının deposunda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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