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        Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, taksiye çarptı: 7 yaralı

        BURSA'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin taksiye çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 01:26 Güncelleme: 04.05.2025 - 01:30
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        Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, taksiye çarptı: 7 yaralı
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        BURSA’da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin taksiye çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Yılmaz yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca’nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı. Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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