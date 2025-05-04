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        3 aylık Yunus bebek, beşiğinde ölü bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık Yunus K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:35
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        3 aylık Yunus bebek, beşiğinde ölü bulundu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3 aylık Yunus K., ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu.

        İnegöl ilçesi Kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki bir evde, gece uyuyunca annesi tarafından beşiğine yatırılan 3 aylık Yunus K., sabah beşiğinde hareketsiz bulundu. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus K.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yunus bebeğin ailenin 4’üncü çocuğu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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