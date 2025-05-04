Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı (2)
TOPRAĞAVERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille kamyona arkadan çarpıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Muhammet Can, Eski Bahçekaya Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille kamyona arkadan çarpıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Muhammet Can, Eski Bahçekaya Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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