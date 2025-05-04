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        Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille kamyona arkadan çarpıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Muhammet Can, Eski Bahçekaya Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:54
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        Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille kamyona arkadan çarpıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Muhammet Can, Eski Bahçekaya Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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