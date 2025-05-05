Bursa'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından Hıdırellez Şenlikleri kapsamın Merinos Kültürpark’ta etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Bursa’ya gelen ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çaldığı ezgilerle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye, Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ şarkısıyla başlayan Şenlendirici, Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısıyla sürdürdü. Klarnetiyle çaldığı ezgilerle zaman zaman izleyenleri duygulandıran Şenlendirici, Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Lale Devri’ şarkısıyla konserini sonlandırdı.

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