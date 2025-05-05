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        Bursa'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

        BURSA'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle çaldığı ezgilerle Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:55
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        Bursa'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
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        BURSA’da Hıdırellez şenlikleri kapsamında ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle çaldığı ezgilerle Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

        Bursa Büyükşehir Belediye tarafından Hıdırellez Şenlikleri kapsamın Merinos Kültürpark’ta etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Bursa’ya gelen ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çaldığı ezgilerle Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye, Yıldız Tilbe’nin ‘Vazgeçtim’ şarkısıyla başlayan Şenlendirici, Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısıyla sürdürdü. Klarnetiyle çaldığı ezgilerle zaman zaman izleyenleri duygulandıran Şenlendirici, Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Lale Devri’ şarkısıyla konserini sonlandırdı.

        Bursalıların ayakta alkışladığı Şenlendirici’ye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından plaket takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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