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        İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde, 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:40
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        İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde, 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu. 1909 Alman yapımı olduğu belirlenen top mermisinin imhası için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

        Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline 3 Mayıs’ta piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler, çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.

        Bugün de sabah saatlerinde iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içerisinde bir cisim buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin 1909 Alman yapımı top mermisi olduğunu belirledi.

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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