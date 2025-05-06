104 yaşındaki hasta, kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

BURSA'da nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri ile hastaneye başvuran Embiye Kadıoğlu (104), kapalı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bursa'da yaşayan Embiye Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri sonrası anestezi uzmanı olan oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu tarafından görev yaptığı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerin ardından Kadıoğlu'nun kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma tespit edildi. Yaş itibarıyla riski bulunduğu için açık kalp ameliyatı yapılamayan Embiye Kadıoğlu'nun aort kapağı, Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) olarak adlandırılan ve göğüs açılmadan gerçekleştirilen yöntemle, kasık damarından girilerek değiştirildi.

OPERASYON 40 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 40 dakika süren operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, Embiye Kadıoğlu'nun ileri yaşına rağmen kronik hastalığı bulunmamasının en büyük avantaj olduğunu söyledi. Tıbbi alandaki teknolojik gelişmelerin kalple ilgili operasyonlarda daha riskli hastaların başarıyla tedavi edilmesini sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkan, "Yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı bir daralma söz konusu idi. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.