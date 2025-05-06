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        104 yaşındaki hasta, kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        BURSA'da nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri ile hastaneye başvuran Embiye Kadıoğlu (104), kapalı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:20
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        104 yaşındaki hasta, kapalı kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        BURSA'da nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri ile hastaneye başvuran Embiye Kadıoğlu (104), kapalı kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Bursa'da yaşayan Embiye Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri sonrası anestezi uzmanı olan oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu tarafından görev yaptığı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tetkiklerin ardından Kadıoğlu'nun kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma tespit edildi. Yaş itibarıyla riski bulunduğu için açık kalp ameliyatı yapılamayan Embiye Kadıoğlu'nun aort kapağı, Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) olarak adlandırılan ve göğüs açılmadan gerçekleştirilen yöntemle, kasık damarından girilerek değiştirildi.

        OPERASYON 40 DAKİKA SÜRDÜ

        Yaklaşık 40 dakika süren operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, Embiye Kadıoğlu'nun ileri yaşına rağmen kronik hastalığı bulunmamasının en büyük avantaj olduğunu söyledi. Tıbbi alandaki teknolojik gelişmelerin kalple ilgili operasyonlarda daha riskli hastaların başarıyla tedavi edilmesini sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkan, "Yapmış olduğumuz tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı bir daralma söz konusu idi. Biz de hastaya, yakınlarıyla risklerini anlatarak işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        'ANNEM İÇİN AÇIK AMELİYAT UYGUN BİR SEÇENEK DEĞİLDİ'

        Annesinin 1 ay önce hastalık şikayetlerinin başladığını belirten Dr. Özcan Kadıoğlu, "Annem 104 yaşında ve 1 ay öncesine kadar sağlıklıydı. Gündelik işlerini kendisi görebiliyordu ama 1 aydan beri gittikçe artan bir nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetleri gittikçe arttı. Nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi'nde gereken tahlil ve tetkikler yapıldı. Maalesef ciddi aort kapağı kalınlaşması ve darlığı olduğu söylendi. Bu hastalığın tedavisi ameliyat. Ama ne güzel ki ikinci bir seçenek olarak kapalı kapak değişimi, TAVI denilen işlem de yapılabiliyor. Annem için açık ameliyat uygun bir seçenek değildi. Yaşından dolayı riskleri çok yüksekti. O yüzden TAVI yapılmasını düşündük" dedi.

        'ŞU AN KENDİNİ ÇOK HİSSEDİYOR'

        Hastanede birlikte görev yaptığı Prof. Dr. Hakan Erkan'ın, bu işlemi başarıyla yaptığını bildiğini belirten Kadıoğlu, "Daha önceden kendisiyle görüştüm ve bana 'Evet yaşından dolayı riski var ama bu işlemi yaparım kabul ederseniz' dedi. Ben hemen kabul ettim. Çok kısa sürede işlem hazırlıkları tamamlandı. İşlemin kendisi de çok kısa sürdü ve hiçbir sorun yaşanmadan, annem yoğun bakıma, sonra buradan da servise çıktı. Şu an serviste yatıyoruz ve taburcu olmak üzere bekliyoruz. Annemin hiçbir sorunu yok, şikayetleri geçti ve şu an kendini çok iyi hissediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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