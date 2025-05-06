İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu (2)

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde göle giren kişinin bulduğu 1909 Alman yapımı top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından özel kutuya konularak ilçe dışındaki maden ocağına götürüldü ve fünye ile imha edildi.

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