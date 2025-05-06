Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1'inci katın balkonundan düşen 6 yaşındaki Ensar yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki balkondan beton zemine düşen İbrahim Ensar K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1'inci katın balkonundan düşen 6 yaşındaki Ensar yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki balkondan beton zemine düşen İbrahim Ensar K. (6) yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki evin balkonunda oynayan İbrahim Ensar K., korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, bahçedeki beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ensar K.’yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da 1. kattan düşen çocuk yaralandı
        Bursa'da 1. kattan düşen çocuk yaralandı
        Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi'ni temiz...
        Bursa'da hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi'ni temiz...
        Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız oldu
        Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız oldu
        Bursa'da husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay...
        Bursa'da husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay...