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        Motosikletle gelip, kıraathaneye kurşun yağdırdı

        BURSA'damotosikletle gelen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 07:12 Güncelleme: 07.05.2025 - 07:15
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        Motosikletle gelip, kıraathaneye kurşun yağdırdı
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        BURSA'damotosikletle gelen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kaçtı.

        Olay, saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi, Kanuni Caddesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Kapalı olan kıraathanenin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, bölgede inceleme yapan polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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