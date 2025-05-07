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        Fermalı av köpekleri yarıştı; avcılar yoğun ilgi gösterdi

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ilk kez düzenlenen yarışma ile fermalı av köpekleri yeteneklerini sergiledi; avcılar yoğun katılım gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:00
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        Fermalı av köpekleri yarıştı; avcılar yoğun ilgi gösterdi
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ilk kez düzenlenen yarışma ile fermalı av köpekleri yeteneklerini sergiledi; avcılar yoğun katılım gösterdi.

        Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması, av köpekleri meraklılarını bir araya getirdi. Yarışmada, fermalı av köpekleri hem ırk standartları hem de meradaki performansları doğrultusunda değerlendirilirken, katılımcılar köpeklerin yeteneklerini sergilediği yarışmaları ilgiyle takip etti. Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "İlki düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması'na Türkiye'nin her tarafından katılım oldu. Birlik ve beraberlik için yapılan yarışmalar keyifle izlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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