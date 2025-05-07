Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacabey'e canlı bağlandı; Atares-2 RES açıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak bağlandığı '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesine Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacabey'e canlı bağlandı; Atares-2 RES açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı olarak bağlandığı '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, Bursa’nın Karacabey ilçesine Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali’nin açılışı yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Konuşma sırasında Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji projelerinin açılışları için çeşitli illere canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bursa’nın Karacabey ilçesine de bağlanılarak Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali’nin açılışı yapıldı. Karacabey’de düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Verdi'nin "Requiem" eserini seslendir...
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Verdi'nin "Requiem" eserini seslendir...
        Bursa'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi
        Bursa'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi" gerçekleştirildi
        Yasa dışı egzotik hayvan bulunduran şüphelilere 472 bin TL ceza
        Yasa dışı egzotik hayvan bulunduran şüphelilere 472 bin TL ceza
        Bursa'da yasa dışı bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı
        Bursa'da yasa dışı bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı
        Bursaspor'da kombine satışları 26 bini geçti
        Bursaspor'da kombine satışları 26 bini geçti