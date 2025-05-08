Bursa'da, alkollü sürücünün kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanında bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş 'un (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ, YARALI ŞEKİLDE KAÇTI

Cip sürücüsü Y.S., kaza yerinde bulunamayınca ekipler tarafından çevrede arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Y.S. kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde ise Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.