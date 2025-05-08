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        Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:25
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        Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer P. (17), yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Ömer P. yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen Abdülcebbar E. (26) yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer P., yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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