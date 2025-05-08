Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Ömer P. yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen Abdülcebbar E. (26) yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer P., yaralandı.

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