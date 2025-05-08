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        Bursa'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

        BURSA'da seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan ve alevlerin kısa sürede tamamen sardığı kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:00
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        Bursa'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı
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        BURSA’da seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan ve alevlerin kısa sürede tamamen sardığı kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Olay saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine giden Mahir B. (49) yönetimindeki 16 BRM 326 plakalı kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekip kamyondan inmesinin ardından alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kamyonun demir yığını haline dönüştüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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