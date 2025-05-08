Bursa'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Olay saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine giden Mahir B. (49) yönetimindeki 16 BRM 326 plakalı kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekip kamyondan inmesinin ardından alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kamyonun demir yığını haline dönüştüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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