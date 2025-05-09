Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa-Ankara kara yolunda İnegöl ilçesine doğru seyir halinde olan Ömer K. (40) yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından, saat 14.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Ömer K.'nin yol kenarına park edip indiği, otomobil bir anda alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.