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        107 emekliyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı

        BURSAmerkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaparak, kredi çeken vatandaşlara muvafakatname ve yüksek meblağda senet imzalatan, bu yöntemle 107 kişiyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:35
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        107 emekliyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı
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        BURSAmerkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaparak, kredi çeken vatandaşlara muvafakatname ve yüksek meblağda senet imzalatan, bu yöntemle 107 kişiyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, emekli vatandaşların dolandırıldıkları yönündeki şikayet sonrası harekete geçti. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaptıkları, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara cep telefonu satışı yapılmış gibi gösterilerek, düşük miktarlarda kredi adı altında para verileceği şeklinde ikna ettikleri öğrenildi.

        2 MİLYAR 690 MİLYON LİRA HESAP HACMİ

        Ayrıca işlemin gerçekleşebilmesi için de mağdur vatandaşlara emekli maaşlarından kesinti yapılacak şekilde muvafakatname imzalattıkları ve kullandırılacak kredilerin geri ödemelerine karşılık yüksek meblağlı senetler imzalattıkları, senetleri icraya vererek mağdurların emekli maaşlarının tamamından kesinti yaptırttıkları tespit edildi. Bu yöntemle 107 kişiyi dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında, 2 milyar 690 milyon lira olduğu belirlendi.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya'da 6 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54), E.A. (49), Ö.S. (48), S.A. (42), V.A. (41) isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.E.G., S.B., Y.K., Y.B., A.K., E.S. ve E.A. tutuklandı; Ö.S., S.A. ve V.A. adli kontrol şartı kapsamında ev hapsine çarptırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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