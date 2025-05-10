Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P. (52), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Leyla P.'nin sol eli, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sıkıştı. Eli ezilen işçi, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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