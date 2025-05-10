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        Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:10
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        Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P. (52), yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Leyla P.'nin sol eli, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sıkıştı. Eli ezilen işçi, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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