Yenişehir'de Kurban Bayramı öncesi şap karantinası; hayvan pazarı kapatıldı

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla, ilçedeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantina altına alınırken, mahallede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılanacağı kaydedildi. Bölgeye hayvanların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

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