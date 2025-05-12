Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı

İnegöl ilçesinde son 1 ay içerisinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle dolandırılan 5 kişi şikayette bulundu. Bu kişilerin para akışını Abdullah A. isimli kişi üzerinden yapıldığını bildirmesi üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Abdullah A.’nın hesabından 1 milyon 500 bin TL'lik para geçişi sağlandığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabını kiraladığını söyleyen Abdullah A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kiraladığı banka hesabı üzerinden, tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırıldığı belirlenen Abdullah A. (19) tutuklandı.

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