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        Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kiraladığı banka hesabı üzerinden, tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırıldığı belirlenen Abdullah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:15
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        Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kiraladığı banka hesabı üzerinden, tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle 5 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırıldığı belirlenen Abdullah A. (19) tutuklandı.

        İnegöl ilçesinde son 1 ay içerisinde tarla ve araç satışlarında indirim vaadiyle dolandırılan 5 kişi şikayette bulundu. Bu kişilerin para akışını Abdullah A. isimli kişi üzerinden yapıldığını bildirmesi üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Abdullah A.’nın hesabından 1 milyon 500 bin TL'lik para geçişi sağlandığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabını kiraladığını söyleyen Abdullah A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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