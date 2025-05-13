Minibüsüyle kırmızı ışıkta duran araçları geçip, yayalara rağmen yoluna devam etti

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp ters şeride girerek, bekleyen araçları geçti. Bu sırada yaya geçidinden geçen 2 kişi ise üzerlerine gelen minibüsü görünce, koşarak ilerledi. Minibüs hızla yoluna devam ederken, o anlar diğer şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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