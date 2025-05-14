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        Bursa merkezli 5 ilde, kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandıranlara operasyon; 18 gözaltı

        BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp dolandırdıkları öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:15
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        Bursa merkezli 5 ilde, kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandıranlara operasyon; 18 gözaltı
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        BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri kendilerini ‘avukat’ olarak tanıtıp dolandırdıkları öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gelen, "Hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin" yazılı mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajı alan kişilerin belirtilen numaraları aramasıyla, telefondaki kişilerin kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettiklerini belirleyen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 7'si 'Atıcı' olarak adlandırılan, vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren şüphelinin de bulunduğu toplam 18 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Bursa’ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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