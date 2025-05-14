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        Bursa'da 1013 adet altın ve gümüş sikke ile kağıt para geçirildi

        BURSA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:35
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        Bursa'da 1013 adet altın ve gümüş sikke ile kağıt para geçirildi
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        BURSA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen R.Ö.'nün (66) evine yapılan baskında, Fatih Sultan Mehmet ve Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 altın ve gümüş sikke ile kağıt para geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair istihbarat aldı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüphelinin evine dün sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Fransız İmparator Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 adet altın, gümüş ve kağıt para geçirildi. Eserlerden 887'in gümüş, 122'sinin altın sikke, 4'ünün de Osmanlı Dönemi'ne ait kağıt para olduğu belirlendi. Eserlerin incelemelerin ardından Bursa Kent Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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