Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki 16 BNL 368 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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