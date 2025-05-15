Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Zeynep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Zeynep A. ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki 16 BNL 368 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Hamitcan B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
        7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki
        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki
        Uluslararası Çölyak Günü
        Uluslararası Çölyak Günü
        BUÜ'de şehirler arası otobüsler için koltuk tasarlanıyor
        BUÜ'de şehirler arası otobüsler için koltuk tasarlanıyor
        Dünya ev tekstili sektörü HOMETEX fuarında buluşacak
        Dünya ev tekstili sektörü HOMETEX fuarında buluşacak