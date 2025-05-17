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        Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü: 1 ölü (2)

        DEFİNECİLERDEN3'Ü GÖZALTINA ALINDIBursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı ile define arama çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olay yerinde bulunan ve yaralı olarak kurtulan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 04:02 Güncelleme: 17.05.2025 - 04:02
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        Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü: 1 ölü (2)
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        DEFİNECİLERDEN3’Ü GÖZALTINA ALINDI

        Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı ile define arama çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından, olay yerinde bulunan ve yaralı olarak kurtulan A.Ç. (52), E.U. (29) ve M.S. (40), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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