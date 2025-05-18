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        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler

        BURSA'da berber çırağı Ali Elhalifa'yı (21) çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:40
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        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler
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        BURSA’da berber çırağı Ali Elhalifa’yı (21) çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Recep Oluk (32), Kamuran Oluk (27) ve Hasan Oluk (19) kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Ali Elhalifa’nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı, ailelerinin görüşmesini istemediği gerekçesiyle yaşanan husumet nedeniyle öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

        Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2'nci Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanında meydana geldi. Berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Elhalifa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından Recep, Kamuran ve Hasan Oluk kardeşler, polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 3 kardeş ifadelerinde, Ali Elhalifa’nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığını, ailelerinin görüşmelerini istemediklerini, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu söyledikleri belirtildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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