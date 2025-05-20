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        Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, kadın tepki gösterince kaçtı

        BURSA'da, ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:32
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        Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, kadın tepki gösterince kaçtı
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        BURSA'da, ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi. Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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