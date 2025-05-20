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        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı (2)

        ANLAŞMASAĞLANDI, GREV SONA ERDİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:55
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı (2)
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        ANLAŞMASAĞLANDI, GREV SONA ERDİ

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Gün boyunca devam eden görüşmelerin sonucunda sendika ile BURULAŞ yöneticileri arasında anlaşmaya varıldığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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