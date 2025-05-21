Tarla süren babasının kullandığı traktörün altında kalan Nur, öldü (2)
HAYATINIKAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan Nur Bayram (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HAYATINIKAYBETTİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan Nur Bayram (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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