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        Kahvehanede otururken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 'alacak' nedeniyle husumetli olduğu Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:15
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        Kahvehanede otururken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 'alacak' nedeniyle husumetli olduğu Mustafa K.’nin (75) silahlı saldırısına uğrayan Ümit Tunç (53), hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Mustafa K., yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesi sahilindeki kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Ümit Tunç, yanına gelen husumetlisi Mustafa K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin sırt ve beline isabet ettiği Tunç yaralanırken, Mustafa K. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ümit Tunç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Eşinden boşanan 1 çocuk babası Ümit Tunç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, "Paramı çaldığı için aramızda husumet vardı. Bu yüzden kendisini vurdum" dediği öğrenildi.

        Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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