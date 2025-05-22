Otomobile çarpan minibüsün takla attığı kaza kamerada: 2'si ağır, 3 yaralı

Her 2 aracın kullanılmaz hale geldiği kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Furkan D. ile eşi Mine D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan D. ve Fahrettin A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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