Bursa'da, 7,5 aylık hamile olan Tunuslu kadının babalık davası

BURSA'da, Türk eşinden boşanan Tunuslu M.R.J. (43), hasta ve yaşlı annesine bakmak için anlaştığı L.K.'den (55) hamile kaldığını öne sürerek babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olan M.R.J., L.K.'nin eşinden boşanıp kendisiyle yaşayacağını söylediğini ancak sözünde durmadığını belirtirken; L.K. ise "Karnındaki bebeğin babası ben değilim" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre, L.K. isimli kişi, hasta ve yaşlı olan annesine bakması için Tunuslu M.R.J. ile anlaştı. Bir süre sonra L.K.'den hamile kaldığını belirten M.R.J., karnındaki çocuğu kabul etmeyen L.K.'nin Düzce'ye yerleşmesi sonucu Gemlik Adliyesi'ne gidip, babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olduğunu söyleyen M.R.J., "Cezaevine giren Türk eşimden boşandıktan sonra 3 çocuğuma bakmak zorunda kaldım. Ortak arkadaşımız aracılığıyla hasta ve yaşlı annesine bakmam için L.K. ile tanıştım. Bana, 2'nci eşinden boşanıp benimle birlikte yaşayacağını söyledi. İnandım. Birlikteliğimizden hamile kaldım. Çocuğumuzun olacağını söyleyince inanmadı. Birlikte hastaneye gidince gerçeği öğrendi. Sonra bebeğin babası olmayı kabul etmedi. Ardından ailesiyle Düzce'ye yerleşti. Görüşmek için yaşadığı şehre gittim. Yanıma karısıyla gelip, 'Benimle değil eşimle anlaş' deyince bayıldım. Ben de geçtiğimiz mart ayında Gemlik'e gelip babalık davası açtım" dedi.