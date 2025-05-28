Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İznik'te 7,5 yıl hapisle aranan hükümlü dronla takip edilip yakalandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde, hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İznik'te 7,5 yıl hapisle aranan hükümlü dronla takip edilip yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde, hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (26), evinin bahçesinden kaçmaya çalışırken kendisini dronla takip eden jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 farklı suçtan yakalama kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A.’nın evinde olduğunu belirledi. Baskın yapan ekipleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi çembere alan ekipler, şüpheliyi havadan dronla takip etti ve bahçeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen H.M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan şüphelinin kaçma ve yakalanma anları dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı
        Silahlı kavga cep telefonu kamerasında; 1 yaralı
        Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda "suyun yolculuğu" konuşuldu
        Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda "suyun yolculuğu" konuşuldu
        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar ta...
        Osman Hamdi Bey'in Bursa'daki eserleri farklı disiplinlerdeki sanatçılar ta...
        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşınd...
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı
        Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı