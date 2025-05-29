Karayolundan karşıya geçmek isterken canından oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı (69), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan, Bursa'ya gitmekte olan Hilmi K. (59) yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı'ya çarptı. Tahtacı ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahtacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Hilmi K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.