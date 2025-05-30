Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahalllesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mert Torun'un kullandığı otomobil ile jandarmaya ait minibüs çarpıştı. Kazada Mert Torun olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine götürüldü.

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