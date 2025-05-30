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        Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile jandarma minibüsünün çarptığı kazada sürücü Mert Torun (25) hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:30
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        Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile jandarma minibüsünün çarptığı kazada sürücü Mert Torun (25) hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahalllesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mert Torun'un kullandığı otomobil ile jandarmaya ait minibüs çarpıştı. Kazada Mert Torun olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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